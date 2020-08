Campanha em prol da vida de Isadora conquista o Brasil

A criança Isadora precisa fazer o tratamento que é caro mas que não existe no Brasil | Foto: Reprodução/Instagram

Manaus- Familiares e amigos da pequena Isadora Sampaio Thury estão correndo contra o tempo na tentativa de mudar a história da menininha. Ela que sofre de uma doença genética chamada de Atrofia Muscular Espinhal (AME), precisa urgente de um tratamento que não existe no Brasil e que custa R$ 2,2 milhões de dólares. A campanha que já iniciou há alguns meses com o intuito de arrecadar a quantia, conquistou âmbito nacional com a ajuda de alguns artistas do país.

Ícones como a apresentadora amazonense Vivian Amorim, o ator Márcio Garcia, a jornalista Patrícia Maldonado e o humorista Sérgio Malandro foram personalidades que abraçaram a causa. Assista a seguir o vídeo-campanha que Sérgio Malandro, fez em apoio a causa.

Com ajuda de todos, a família já conseguiu arrecadar 1 milhão de reais. Otimistas, a família Thury, segue com a campanha acreditando que logo vão conseguir o valor antes do tempo previsto. Morando em Curitiba desde Janeiro, os pais não desistem da iniciativa em prol da vida da filha. Afinal, a menina tem poucos dias para fazer o tratamento no exterior.

"É uma doença muito cruel e essa medicação corrige a falha genética dando a criança uma vida muito próxima ao normal, embora acreditemos que Deus lhe dará a cura por inteiro, mas sabemos que essa não é a promessa do medicamento. Pelo amor de Deus eu peço nos ajudem", destacou Isabella Thury, mãe de Isadora.

Sobre a doença

AME, é uma doença rara e degenerativa. Atua de maneira progressiva e tende a acabar com todos os movimentos e a força da criança até que ela não consiga mais ter o comando dos movimentos para fazer atividades comuns como comer e até mesmo respirar. Essa doença pode causar a morte

Dados oficiais

Quem quiser doar, a bebê Isadora tem contas em bancos diferentes. O nome é ISADORA SAMPAIO THURY, CPF: 075807812-98. No Banco do Brasil a agência é 3378-2, Conta poupança 39063-1, variação 51; No Banco Bradesco, a agência é a 0482, conta poupança, 1004863-0.

Você também pode doar pelo banco da Caixa Econômica, na agência 2987, operação 013 e conta poupança 49187-4; no Banco Itaú, a agência é 7221, conta poupança 29718-2/500. O endereço da vakinha on-line é vaka.me/831534.

Quem estiver fora do país, também, pode doar por meio da conta PAYPAL - [email protected], usuário ( Isabella Sampaio Thury ). No PICPAY o endereço é ameisadorathury. Através do perfil @ameisadorathury no Instagram você encontra outros maneiras de ajudar e ainda pode ganhar prêmios por isso.

