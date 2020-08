Amigos arrecadam donativos para professor que perdeu tudo em incêndio

| Foto: Divulgação

Manaus- Enquanto dormiam, uma família foi surpreendida por um incêndio devastador causado por um curto-circuito. O pai, a mãe e as crianças só tiveram tempo de salvar a própria vida. A casa de alvenaria com dois pisos, foi destruída após as chamas atingirem a botija de gás. O caso aconteceu na madrugada de domingo (23), na rua Tapajós, bairro Jorge Teixeira 4º Etapa, zona Leste de Manaus.

Trabalhador e professor da rede municipal de ensino, o pai de família é muito querido pelos amigos, por isso, alguns deles, conquistados na escola onde trabalha e de outros lugares estão fazendo campanhas na internet e firmando pontos de arrecadações. Sem nada, essa família precisa de roupas, alimentos não perecíveis, utensílios domésticos e, além disso, precisam de materiais de construção para a reconstrução do imóvel.

“Ele é um professor maravilhoso, muito amado por nós. O que aconteceu foi uma fatalidade. Precisamos ajudá-los. Ele tem duas crianças pequenas que dependem dele. O incêndio acabou com tudo. Ainda bem que eles estão sãos e salvos. No momento o professor está inclusive sem telefone. Nossa escola é um dos pontos de coleta e toda ajuda será bem-vinda”, contou o colega de trabalho professor Francisco Júnior.

Ponto de coleta

A Escola Municipal Professora Edinir Telles Guimarães é um dos pontos. Situada na rua vinte e oito de agosto, s/n, bairro Jorge Teixeira, zona Leste. Outro ponto é na Associação do Clube de Mães do Núcleo 15, localizada na rua cento e setenta e cinco, s/n, bairro Cidade Nova II, zona Norte de Manaus.

Mais informações sobre a ocorrência

De acordo com a assessoria do Corpo de Bombeiros, o incêndio foi considerado de grandes proporções. Além desta residência, outras duas casas foram alcançadas pelas chamas. Uma teve partes da estrutura do telhado atingida e a outra a pintura da parede danificada. Cerca de 8 mil litros de água foram utilizados para combater o fogo.

Leia Mais:

Incêndio de grandes proporções destrói casa em Manaus

Família faz arrecadação para tratamento de irmãos em Manaus