Fametro realiza palestras e debates sobre a atuação do psicólogo

Nesta quinta-feira (27), Dia do Psicólogo, o Centro Universitário Fametro promove uma série de palestras online, para debater as possibilidades de atuação do profissional da área, no mercado de trabalho. A programação é direcionada a estudantes do curso de Psicologia da Fametro e demais interessados.

As inscrições podem ser feitas pelo número (92) 2101-1064 ou direto no setor da Aperfeiçoamento e Desenvolvimento da Fametro, localizado na unidade 1, na avenida Constantino Nery. No ato da inscrição o participante irá receber o link para participar das palestras.

O coordenador do curso de Psicologia, Diego Rafael Cunha, diz que o profissional da área tem sido cada vez mais demandado e há um leque de opções para atuação. “A proposta do evento é apresentar algumas dessas possibilidades para os estudantes ou quem está pensando em ingressar no curso”, ressaltou.

A programação inicia às 9h, com a palestra do mestre em Psicologia, Matheus Vasconcelos, sobre “Psicologia do esporte: O que você precisa saber para começar a atuar na área?”. A partir das 10h30 o tema debatido será “Psicologia do esporte e suas interfaces com a saúde e educação”, com o psicólogo, educador físico e docente universitário, Alexandre Romano.

As palestras continuam à noite, a partir das 19h. A psicóloga clínica, especialista em terapia cognitiva comportamental, Magaly Oliveira, irá falar sobre “Os primeiros socorros psicológicos em emergências e desastres e o autocuidado”. Encerrando a programação, às 20h30, o mestre em Ciências e Meio Ambiente, Isaac Oliveira, irá abordar o tema “Psicologia jurídica no âmbito do depoimento especial e escuta especializada”.

Com informações da assessoria*

