Quer castrar seu 'bichinho'? CCZ já agenda procedimentos em Manaus

Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - A Prefeitura de Manaus iniciou nesta terça-feira (25) um novo ciclo de agendamento eletrônico para castração de cães e gatos pelo sistema "CCZ Cidadão", do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) Dr. Carlos Durand, situado no bairro Compensa, Zona Oeste da capital. As vagas são limitadas e são abertas apenas uma vez por mês no "CCZ Cidadão".

Segundo o chefe do Núcleo de Controle da Raiva Humana e Animal do CCZ, Jhonata da Silva Calheiros, serão realizadas 706 castrações no mês de setembro, incluindo vagas para cirurgias, que foram suspensas por causa da pandemia da Covid-19. Os procedimentos estão sendo retomados de acordo com a capacidade mensal de atendimento do CCZ.

"O agendamento para a castração no CCZ Cidadão é feito mensalmente, com a disponibilização das vagas no sistema para o mês seguinte. Já as vagas para cirurgias que foram suspensas no início da pandemia estão sendo remarcadas, por meio de contato telefônico com o tutor do animal. As vagas são distribuídas, pela manhã e tarde, nos dias úteis de cada mês", explicou.

Agendamento

Para o agendamento, o tutor do animal deve realizar um cadastro no sistema "CCZ Cidadão", que requer informações com nome completo, endereço, CPF, e-mail e número de telefone celular.

Após essa etapa, é necessário acessar o e-mail informado e clicar no link enviado para ativação do cadastro. "O tutor do animal pode fazer o cadastro no sistema a qualquer momento, mas as vagas para agendamento são abertas uma vez por mês. Considerando a grande demanda pelo serviço, todas as vagas são preenchidas rapidamente no sistema", disse Calheiros.

Além da castração, durante o procedimento cirúrgico o animal recebe no CCZ um microchip para registro e identificação. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 0800 280 8 280, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail [email protected]

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Castração de cães e gatos é reduzida em Manaus

Agendamento para castração de cães e gatos inicia dia 24 de agosto