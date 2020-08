Moradores de condomínio em Manaus temem aglomeração em reunião geral

Moradores temem a proliferação do vírus em reunião importante | Foto: Reprodução

Manaus – Moradores de um residencial localizado na avenida Frederico Baird, na Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, estão preocupados com a saúde em tempos de pandemia. Eles informam que foram convocados para uma assembleia geral ordinária, no próximo dia 31 de agosto e temem a aglomeração no local e pela vida dos moradores que já foram infectados pela Covid-19. Há informações de que outros moradores ainda estão em quarentena por conta da doença.

Segundo um dos moradores do condomínio, a convocação de uma assembleia geral nesse momento pode ser altamente prejudicial para quem mora no local. A presença é importante na reunião geral, porém eles temem a alta contaminação do vírus que ainda circula pela cidade.

“Dentro do nosso condomínio têm muitos casos de pessoas que pegaram Covid-19 e outros que ainda estão de quarentena. São 448 lotes e todos habitados. O salão tem capacidade para 60 a 80 pessoas. O nosso maior problema é que estamos em uma pandemia ainda, não acabou, não tem como realizar assembleia. Estamos pedindo socorro, pois muitos não têm como ir”, disse um morador.

Outra família do condomínio é contra a realização da assembleia, pois há pessoas do grupo de risco que evitam sair de suas casas e temem pelo avanço da contaminação no residencial. “Já tentamos conversar sobre o assunto e não houve resposta. Muitas pessoas não vão poder participar e eu sou uma, porque sou do grupo de risco”, disse a moradora.

As pautas que serão discutidas na reunião tratam de prestação de contas, resumos de processos, votações sobre outros assuntos e eleições de síndico. As informações foram repassadas no Edital de Convocação no dia 19 de agosto deste ano.

De acordo com a administração do condomínio e em resposta à denúncia de possível aglomeração na assembleia informaram que seguirão todas as recomendações.

Entre elas, destacam que será colocado um tapete de higienização para limpeza dos pés dos condôminos; será aferido a temperatura, sendo que mais de 36 graus, será considerado inapto a participar da assembleia; será disponibilizado álcool em gel para limpeza das mãos com detergente; o uso de máscaras será obrigatório; as cadeiras dentro do salão de festa terão distanciamento de um metro e meio; o salão de festas terá o ar-condicionado ligado, mas com as portas abertas; será permitido apenas um representante da família em razão do número de condôminos.

A administração do residencial informou por meio de nota que aqueles que se intitularem grupo de risco, entre outros, por qualquer motivo não queiram participar da assembleia, podem se fazer representar com procuração reconhecida em cartório conforme o regimento do condomínio reserva do parque.

