Futuro incerto: mais uma tentativa de vender o Tropical Hotel

Manaus - Após ser arrematado por R$ 260 milhões, o Tropical Hotel em Manaus terá um novo episódio, em um novo leilão. O último comprador não pagou o lance por conta da crise econômica. Embora não haja data definida, está sendo cogitado e pode acontecer nas próximas semanas.

Paulo Roberto fez parte da assessoria de imprensa do local antes do fechamento e ajudou os advogados com relação a finalização das atividades no local. Ele confirma que o leilão está prestes a acontecer. O último leilão feito em fevereiro foi fechado por um lance de R$260 milhões, por um empresário que se apresentou como pessoa física. Na época, o comprador adiantou que pretendia reabrir o hotel após reformas e recontratar os ex-funcionários que foram demitidos com a quebra do Tropical.

A nova proposta de leilão acontecerá novamente, pois o comprador não pagou e o segundo proponente pretendia assumir o prédio. O maior motivo foi a grande queda econômica durante a pandemia do novo Coronavírus no Brasil. O processo segue pelo cartório da 4ª Vara Empresarial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O hotel está fechado desde o ano de 2019. O fechamento causou demissões em massa e escancarou os débitos trabalhistas do empreendimento, que pode ultrapassar R$ 20 milhões, segundo o Sindicato dos Empregados do Comércio Hoteleiro do Amazonas.

História que deixa saudades

Com 235 mil m², o hotel foi um dos maiores complexos turísticos hoteleiros da América do Sul, com quadras de tênis, ginásio poliesportivo, praia privativa e até um zoológico particular. Personalidades do mundo inteiro se hospedaram no lugar, entre eles reis, rainhas, príncipes, políticos e artistas.

Entre as personalidades famosas estão o príncipe Charles, o piloto Jacques Villeneuve, os atores Tom Cruise, Olivia Newton John, Matt Dillon e o cantor Paul Simom, além de Hugo Chaves e todos os exs- presidente brasileiros.

