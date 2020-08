Município Anamã recebe mais de R$ 698,5 mil em crédito rural

51 projetos de crédito rural foram viabilizados em Anamã | Foto: Reprodução

Anamã - 51 projetos de crédito rural foram viabilizados em Anamã. Foi usado para obter equipamentos e apetrechos de pesca, aprovados pela Agência de Fomento do Amazonas (Afeam). Ao todo, os projetos somam mais de R$ 698,5 mil.

Dos 16 municípios que registraram operações de crédito rural junto à Afeam, Anamã foi o que obteve maior valor aplicado em projetos para pesca neste período de pandemia. Os pescadores que tiveram créditos aprovados são das comunidades Santa Maria, Santa Luzia, Vila do Cuia, Novo Brasil, Mato Grosso, Vila do Arixi e sede do município.

De acordo com o gerente estadual de Crédito Rural do Idam, Luiz Antônio Nascimento, o Instituto vem orientando que os técnicos de suas Unidades Locais reúnam com as entidades de classe pesqueira para viabilizar de forma correta a expedição do Registro Geral de Pesca (RGP) e do Relatório de Exercício da Atividade Pesqueira (REAP), que são documentos indispensáveis para acesso ao crédito rural.

Anamã possui três entidades de pesca (associação, colônia e sindicato) com aproximadamente 2.500 pescadores cadastrados. Além da pesca, o município tem como principais atividades os cultivos de mandioca, açaí e fibras.

