Dia do Soldado: Família de Jhonatan Pantoja não tem o que comemorar

Manaus- O Dia do Soldado celebrado nesta terça-feira, dia 25 de agosto, não foi como o esperado pela família Pantoja. O mistério sobre a morte de Jhonatan de 18 anos, ainda assombra e indigna a família depois de 23 dias da partida precoce do militar. O laudo médico que vai confirmar a causa da morte está previsto para sair nas próximas semanas, de acordo com a nota emitida pelo Comando Militar da Amazônia (CMA).

Em entrevista ao EM TEMPO , Aline Pantoja lamentou a morte do sobrinho e disse que a verdadeira causa da morte precisa ser revelada.

“Estamos aguardando esse laudo para enfim sabermos o que causou a morte de Jhonatan. Estamos otimistas e queremos que a justiça seja feita. Ele era muito jovem, tinha toda a vida pela frente. O Jhonatan não merecia isso. Aguardamos as investigações e o desenrolar da história", relatou a tia.

Keilianne clama por justiça | Foto: Naylene Freire/Em Tempo





Relembre o caso

O soldado Jhonatan Corrêa Pantoja morreu com um tiro de fuzil na madrugada do dia 2 de agosto, dentro do quartel. O jovem servia no 7º Batalhão de Polícia do Exército, situado na Avenida São Jorge, bairro São Jorge, Zona Oeste da capital. Para o Batalhão, ao que tudo indica, o caso se trata de um suicídio, porém a família descarta essa hipótese e garante que foi homicídio.

Familiares cobram Justiça

Sem ter o que comemorar, os familiares e amigos seguem pedindo por uma solução para o caso. Eles questionam a versão de suicídio já que o corpo do jovem possuía marcas de tortura. O tórax e partes do braço tinham ferimentos que ninguém soube explicar.

"Ele estava com ferimentos por todo o corpo, e eram lesões recentes. Alguma coisa deve ter acontecido, nós queremos a verdade. Não foi suicídio, foi homicídio. Nada que façam vai trazer meu filho de volta, mas eu vou lutar até o fim por justiça. Ele não se matou como estão querendo dizer: temos certeza disso. Meu filho amava viver. Era um jovem feliz, sempre alegre, bom e obediente. Ele adorava servir e sempre comentava sobre as instruções que recebia no quartel", declarou Keilianne Pantoja, mãe de Jhonatan.

Leia Mais:

Exército se pronuncia sobre caso de soldado morto em batalhão no AM

Familiares do soldado Jhonatan cobram justiça em manifestação