Carro pega fogo e trânsito fica lento na avenida Coronel Teixeira

O sinistro foi controlado por uma equipe do CBM-AM | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio em veículo causou transtornos a motoristas que trafegaram, na tarde desta terça-feira (25), pela avenida Coronel Teixeira, no bairro São Jorge, na Zona Oeste de Manaus. O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) foi acionado para atender a ocorrência às 16h25.

Vídeos registrados por motoristas que trafegavam na via mostram o momento em que o veículo, na cor vermelha, de modelo não identificado, é consumido pelas chamas. A via direita sentido bairro Ponta Negra, na Zona Oeste, ficou interditada no trecho do sinistro e a via esquerda, sentido Ponta Negra - São Jorge, ficou ocupada pela viatura dos bombeiros .

De acordo com a assessoria do órgão, não houve feridos e o veículo teve perda total. As causas do sinistro devem ser constatadas após perícia. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para auxiliar no fluxo de veículos - que segue lento no lugar.

Veja o vídeo do momento do incêndio:

Vídeo do incêndio foi registrado por condutores que passavam no local | Autor: Divulgação

Leia mais

Forte chuva destelha casa e deixa estragos em Manaus

Vídeos mostram desespero de funcionários após incêndio em contêineres