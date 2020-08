Pesquisa mostra que Manaus é a capital com maior número de obesos

O estudo mostra quadros com dificuldade de recuperação em pessoas obesas com menos de 60 anos. | Foto: Divulgação

Manaus - A última Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel 2018), divulgada em 2019, apontou que a taxa de obesidade no Brasil passou de 11,8% para 19,8%, entre 2006 e 2018, representando um aumento de 67%. A capital com o maior índice de obesidade foi Manaus, com 23%.

Considerada um importante fator de risco para o agravamento de quadros de Covid-19, principalmente em pessoas com menos de 60 anos, a obesidade aumenta substancialmente as chances de internação e óbito por esse tipo de síndrome respiratória, uma preocupação quando se trata de Manaus, capital que, segundo a última pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, é a que obteve o maior índice de pessoas com essa condição no país: 23% da população.

Obesidade tem relação com mortes

Um estudo americano, desenvolvido na Califórnia, mostrou dados consistentes associando óbitos de pessoas com menos de 60 anos por Covid-19, e o IMC (Índice de Massa Corporal). A pesquisa "Annals of Internal Medicine" foi publicada este mês com os dados sobre o tema. Doutor em saúde coletiva, o cirurgião urologista, Giuseppe Figliuolo, explica que as inflamações associadas à condição, são potencializadas nos casos de Covid-19, o que ocorre independente da presença de outras comorbidades que também são influenciadas pela obesidade, como diabetes e hipertensão.

De acordo com ele, a resposta ao tratamento da Covid, por indivíduos obesos, também é mais lenta, em função do processo inflamatório crônico ocasionado pela condição. Texto publicado pela universidade Johns Hoopkins, nos Estados Unidos, mostrou que pacientes jovens que chegavam a UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) do hospital universitário eram, geralmente, obesos.

“Em um momento em que estamos obtendo resultados importantes na redução de mortes no Amazonas, precisamos conscientizar a população que a redução de peso pode se tornar um fator de prevenção aos quadros mais graves da Covid-19. É hora de adotar hábitos de vida mais saudáveis. Os estudos ainda são muito recentes e os resultados estão sendo confirmados diariamente. Mas são dados bastante relevantes, que acendem um alerta na comunidade científica e na sociedade em geral”, declara Figliuolo.



Por outro lado, pessoas idosas com obesidade apresentaram risco menor de agravamento, quando se trata apenas do fator de risco isolado. Ou seja: sem a presença de outras doenças crônicas. Nos Estados Unidos, mais de 36% da população apresenta obesidade, o que ajudou a criar um quadro caótico na pandemia, com um volume alto de mortes pela Covid-19.

*Com informações da assessoria.







Leia mais:

Flávio Bolsonaro é diagnosticado com a Covid-19

Noite de terror: bandidos roubam clientes de Temakeria na Cidade Nova

Um dos melhores bolos "Nega Maluca" feito no liquidificador