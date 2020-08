Banhistas dividem espaço com lixo acumulado na praia da Ponta Negra

Manaus - O complexo da Ponta Negra é um dos pontos turísticos mais famosos de Manaus, mas sofre com a falta de educação e de consciência ambiental de muitos cidadãos. A orla da praia se tornou lugar de acúmulo de lixo, com garrafas PET e de vidro, embalagens de alimentos e até sacos cheios de outros dejetos, espalhados pela areia e em meio aos populares.

A lotação da praia pós-quarentena também impressiona. Nos finais de semana a quantidade de banhistas aumenta consideravelmente, fazendo com que se aglomerem em busca de um espaço, não respeitando as medidas de proteção contra o coronavírus. Em visita ao local, a equipe do EM TEMPO registrou banhistas em meio à grande quantidade de lixo espalhada pela praia. No mesmo horário, uma caminhonete da Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) passava com garis recolhendo o lixo em sacos, com uma grande quantidade.

O gari Arnaldo Silva, 43, trabalha há cinco anos na profissão e fala que é necessário que as pessoas tenham consciência para recolher o próprio lixo e jogá-lo na lixeira. Ele explica que a limpeza na praia e em todo o complexo ocorre em três turnos e, logo depois da primeira limpeza pela manhã, a praia já fica suja.

Lixo na Praia da Ponta Negra | Foto: Lucas Silva

“Às vezes a gente dá um saco para pessoa colocar o lixo, mas a pessoa pega o lixo e joga tudo no chão, na areia mesmo. É questão de saúde da pessoa mesmo. O pessoal não tem consciência. A gente faz de tudo para limpar, mas as pessoas não querem saber, não estão nem aí. Depois dizem que a culpa é nossa”, relatou o gari.



Há ainda os banhistas que se sentem prejudicados pela falta de responsabilidade social e ambiental alheia, como a vendedora Edna da Silva, 38, que levou os filhos à praia em um de seus dias de folga. Ela conta que além de se incomodar com o lixo, sente que é um perigo para as crianças que brincam no lugar.

Lotação também impressiona na Praia da Ponta Negra | Foto: Lucas Silva

"Com certeza falta conscientização na população. A gente traz crianças e muitas pessoas consomem bebidas alcoólicas e deixam as garrafas de vidro jogadas na areia, aí quebra e os cacos podem cortar os pés das crianças ou até quando vão brincar na areia, cavando. Não adianta dar um saco de lixo se essas pessoas não tem o hábito de fazer a limpeza, eu sempre trago um saco ou se não tiver peço das pessoas que fazem a limpeza, mas só uma andorinha não faz verão", relata a mulher.



A área de menor movimentação da praia também parece ser preferência para os que realizam o descarte inadequado do lixo. No limite próximo ao Tropical Hotel, foi encontrado um buraco não muito profundo com alguns tipos de dejetos. Próximo a este ponto, a vendedora ambulante Doguilane de Souza, 28, também relata sua indignação.

A área de menor movimentação da praia também parece ser preferência para os que realizam o descarte inadequado do lixo | Foto: Lucas Silva

"Não sei se falta mais ação por parte da Prefeitura, mas do jeito que está parece um descaso. A pessoa acaba tendo que ficar junto com o lixo, não tem para onde correr e como tem muito lixo a gente fica desconfortável. Eu tive que limpar o lugar onde eu queria ficar se não, não teria como aproveitar. Minha filha foi brincar aqui agora e achou uns pedaços de garrafa quebrada, tempo de cortar ela", conta a banhista.



O descarte incorreto de lixo no lugar levanta uma questão social: o que falta para a população se conscientizar? A Secretaria Municipal de Limpeza e Serviços Públicos (Semulsp) dispõe lixeiras pela praia e por todo o complexo da Ponta Negra, além de disponibilizar a atuação de garis que recolhem o lixo em, pelo menos, em três turnos. Além de todas as modalidades de limpeza pública, ainda desenvolve ações de conscientização e educação ambiental porta a porta, também contando com o trabalho diário do grupo Garis da Alegria para levar informação à população.

Na Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas), o trabalho de educação ambiental é desenvolvido por meio das oficinas de reaproveitamento de resíduos, que é um importante aliado no incentivo à comunidade a fazer a separação de lixo. Toda esta força-tarefa tem como objetivo ajudar na multiplicação de novos valores e novos hábitos entre os manauaras.

