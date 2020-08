PCDs são incluídos em sistema do Sisreg para agilizar atendimento

Em reunião do Conselho Estadual de Saúde (CES-AM), realizada, nesta terça-feira (25), o secretário interino de Estado de Saúde, Marcellus Campêlo, recomendou a inclusão do campo PCD (Pessoa Com Deficiência) no cadastro utilizado pelo Sistema Nacional de Regulação (Sisreg). O objetivo é promover maior celeridade e prioridade no atendimento de pessoas com deficiência.

A reunião extraordinária foi realizada no auditório da Secretaria de Estado de Saúde (Susam) e também foi transmitida, via internet, para todos os conselheiros. Entre as pautas, a necessidade sobre a prioridade no atendimento de pessoas com deficiência foi levantada pelo conselheiro Ronaldo Bacry e acolhida pelo secretário da Susam.

“Nós recomendamos à Central de Regulação que inclua entre um dos projetos, que vai ser feito para o (Programa) Saúde Amazonas, uma forma para identificar no Sisreg, conforme legislação, o paciente com deficiência para dar a prioridade que a legislação determina”, explicou.

Campêlo, que presidiu a titularidade da mesa diretora e conduziu os trabalhos de apresentação das 11 pautas, nesta 330ª Reunião e 263ª Reunião Ordinária do Conselho, também apresentou o projeto de modernização e reestruturação da Susam.

As melhorias e projetos de fortalecimento da saúde pública foram apreciados pelos conselheiros e serão incluídos no acompanhamento do cronograma de ações, a partir do lançamento que será realizado pelo governador Wilson Lima.

Ao todo, são quase 160 projetos em andamento, mais de 200 servidores envolvidos em pilares como a reorganização da rede, modernização, saúde no interior do estado, vigilância em saúde e avanços na área de tecnologia e controle de processos.

“Outro encaminhamento também foi a apresentação do programa Saúde Amazonas a todos os conselheiros, de forma transparente, de forma aberta. Nós apresentamos as nove ações do programa que vai ser lançado pelo governador Wilson Lima. Os conselheiros apresentaram as suas sugestões e serão analisadas e incorporadas ao Programa, assim a gente cumpre o nosso compromisso de participação da sociedade em relação ao programa”, ressaltou Campêlo.

Pandemia - Outro destaque foi a participação do presidente do Conselho Nacional de Saúde (CNS), Fernando Piggatto, e da conselheira nacional e presidente da União Brasileira de Mulheres, Vanja dos Santos. Ambos apresentaram, por meio de plataforma digital, o Plano Nacional de Enfrentamento ao Novo Coronavírus, com notas públicas e técnicas, além das campanhas desenvolvidas neste período da pandemia.

Ainda em relação à pandemia, o conselheiro e secretário executivo de Atenção Especializada do Interior da Susam, Cássio do Espírito Santo, expôs as ações desenvolvidas pela secretaria e os recursos aplicados para o combate ao novo conoravírus.

O conselho ainda definiu a entrada de dois suplentes representantes da gestão. Assumindo a suplência do presidente do Conselho está o chefe de departamento, Jani Kenta, e como suplente do conselheiro Cássio do Espírito Santo, a chefe de departamento, Rita Almeida. Os dois novos suplentes atuam na Susam.

Função

O CES-AM é um colegiado que tem como finalidade e objetivos básicos o estabelecimento, o acompanhamento, o controle e a avaliação da política estadual de saúde.