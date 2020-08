Mulher tem perna quebrada durante grave acidente na Torquato Tapajós

O acidente aconteceu na manhã desta quarta-feira (26) | Foto: Divulgação

Manaus – Um grave acidente de trânsito deixou quatro pessoas feridas, uma das vítimas teve a perna quebrada, na manhã desta quarta-feira (26), na avenida Torquato Tapajós, na Zona Norte de Manaus.

De acordo com informações de testemunhas, um ônibus do transporte coletivo bateu em um carro, modelo Eco Sport, de cor preta. O veículo capotou e foi lançado para fora da pista.

No momento do acidente, outras duas motocicletas acabaram sendo atingidas pelo carro. Uma mulher, que estava conduzido uma moto modelo Biz, teve a perna quebrada. O motorista do carro também ficou ferido.

Eles foram socorridos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levados para uma unidade saúde da cidade.

Outras duas pessoas, que estava na outra motocicleta, tiveram ferimentos leves e não precisaram ir para o hospital.

Curiosos

Uma viatura da Polícia Militar foi acionada para controlar a situação, após um outro veículo, modelo Siena, de cor prata, ser atingido por outro carro após parar para observar o acidente.

A colisão causou engarrafamento na avenida. Algumas pessoas ajudaram no fluxo dos veículos até a chegada dos agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

