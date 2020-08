TRT11 fará audiências pela internet no Dia Regional da Conciliação

Evento visa ampliar o número de acordos entre empregadores e trabalhadores | Foto: Divulgação

Manaus - O Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região (TRT11) - Amazonas e Roraima realiza, na próxima sexta-feira (28), a segunda edição do Dia Regional da Conciliação. O evento tem como proposta ampliar o número de acordos entre empregadores e trabalhadores, solucionando de forma mais célere os conflitos trabalhistas.

Nesta edição, por conta da pandemia do novo coronavírus, as audiências de conciliação para as tentativas de acordo serão realizadas integralmente por videoconferência. Em 2019, o Dia Regional da Conciliação promoveu 722 audiências de conciliação, as quais resultaram em 256 acordos homologados e mais de R$ 2,6 milhões em créditos trabalhistas liberados aos reclamantes.

O prazo para inscrições por meio do portal do TRT11 encerrou dia 13 de agosto, mas aqueles que tenham interesse em conciliar podem peticionar diretamente na unidade judiciária onde tramita o processo. Para isso, basta requerer a sua inclusão na pauta do dia Regional de Conciliação.

Participarão do Dia Regional da Conciliação as Varas do Trabalho de Manaus, do interior do Amazonas e de Boa Vista (RR), além do Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas do Regional - Cejusc Manaus e Cejusc Boa Vista, e das unidades judiciárias de 2º grau. A expectativa é que sejam realizadas um número expressivo de audiências de conciliação telepresenciais durante o evento.

Na sexta (28), o presidente do TRT11 - desembargador Lairto José Veloso - e a corregedora regional, desembargadora Ruth Barbosa Sampaio, farão a abertura do evento por meio de uma live, às 8h, transmitida pelo canal do Tribunal no YouTube.

Diga SIM à Conciliação

O Dia Regional da Conciliação do TRT da 11ª Região foi criado por meio da Resolução Administrativa nº 025/2019 e tem como slogan "Diga SIM à conciliação e mediação e NÃO ao conflito". A iniciativa, que está em sua segunda edição, também busca somar esforços para o cumprimento das metas de conciliação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e do Conselho Superior da Justiça do Trabalho (CSJT).

A ideia é fomentar a realização de audiências de conciliação, no sentido de solucionar, de forma amigável e consensual, os conflitos trabalhistas.

