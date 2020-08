Nacer promove festival de hambúrguer para arrecadar fundos, em Manaus

Combo de hambúrguer e batata frita será vendido por R$ 25 | Foto: Divulgação

Manaus - Com objetivo de arrecadar recursos para a manutenção dos projetos de acolhimento, o Núcleo de Assistência a Criança e Família em Situação de Risco (Nacer) irá realizar no dia 5 de setembro, das 17h às 20h, a segunda edição do Mini Festival de Hambúrguer. O evento será realizado no formato drive-thru, atendendo às medidas de prevenção ao novo coronavírus.

O atendimento ocorrerá na sede da instituição - situada na Rua 35 do Conjunto Castelo Branco, bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O público poderá fazer o pedido antecipadamente por meio do telefone (92) 98428-7454 e realizar a retirada no local sem precisar sair do carro.

O combo de sanduíche artesanal e batata frita será comercializado por R$ 25. Além do hambúrguer tradicional de carne, também terá a opção vegana - feita com feijão preto - e vegetariana, à base de grão-de-bico e ingredientes regionais como tucumã, queijo coalho e banana frita. Os molhos e pães também serão feitos artesanalmente.

No comando da cozinha, a chef Adriana Crown será responsável por coordenar o preparo dos pratos. Ela faz parte do projeto "Chef Jr", que desde abril do ano passado promove aulas de culinária gratuitas para as crianças e adolescentes do Nacer.

Impactos da pandemia

O Nacer atua no acolhimento de crianças e adolescentes que sofreram, entre outros casos, com a negligência, o abandono, maus tratos e a gravidez precoce. No local, recebem a assistência necessária até que retornem para a família de origem ou sejam encaminhados para adoção. Atualmente, 22 acolhidos residem na instituição.

Os recursos que mantêm o Nacer são provenientes de pessoas físicas e jurídicas que fazem doações regulares, além de convênios periódicos com a rede pública de assistência social. A crise econômica provocada pela pandemia da Covid-19 afetou o número de doações, que teve uma queda nos últimos meses.

*Com informações da assessoria

