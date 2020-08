Após falha no freio, caminhão bate em outros carros no bairro da Paz

Caminhão perdeu o freio ao subir um trecho da via | Foto: Divulgação/IMMU

Manaus - Um motorista que conduzia um caminhão pelo bairro da Paz, Zona Centro-Oeste capital, entrou em desespero ao perceber que o freio do veículo falhou nesta quarta-feira (26). Para evitar maiores danos, ele jogou o caminhão para a lateral da pista, onde atingiu uma carreta que trafegava pela mesma via. No total, quatro automóveis foram atingidos no acidente.

O caso ocorreu por volta das 12h30, na Avenida Desembargador Paulo Jacob. O condutor do caminhão não teve a identidade revelada, mas relatou à imprensa que estava feliz por não ter causado maiores danos, ou ter tirado a vida de alguém.

"Quando eu estava subindo a rua percebi que o freio não funcionou. Usei muita força para realizar a manobra, tanto que o volante entortou. Graças a Deus, ninguém ficou ferido. Danos materiais a gente trabalha e conquista de novo", declarou o motorista.

Desfecho

Os agentes de Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) estiveram no local para auxiliar o tráfego na região. Os veículos permanecem na avenida e não há previsão de retirada. Quem puder evitar o caminho, fará uma boa escolha.

