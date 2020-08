Porto de Manaus passa a vender passagens de barco no cartão de crédito

| Foto: Lucas Silva

Manaus - O Porto de Manaus dispõe de um novo serviço de venda de passagens de barco via cartão de crédito, com parcelamento em até 12 vezes. Até então, as passagens só eram vendidas na opção à vista no dinheiro. Por enquanto, as compras de passagens podem ser efetuadas na agência do Porto de Manaus (Roadway), Centro da cidade.

Mas o próximo passo da empresa é ampliar os postos de vendas em vários ponto de Manaus e nas cidades polos.“O objetivo com esse serviço é dar melhor condição para os nossos usuários e dar mais agilidade ao serviço. Nossa intenção é informatizar os serviços e que o consumidor possa comprar online no futuro. Por enquanto, estamos oferecendo a opção para quem sai de Manaus”, disse o diretor administrativo do Porto de Manaus, Nonato Lopes.

As passagens custam entre R$ 50 (a depender do destino escolhido). As compras parceladas no cartão de crédito incidem juros na operação. Em 12 vezes, por exemplo, os juros são de 1.8% ao mês.Importante ressaltar que o Porto de Manaus é o único que vende oficialmente bilhetes para viagens de barco parcelados no cartão de crédito com a segurança na transação comercial. “Quem compra no clandestino tem uma despesa adicional para validar o bilhete e entrar no porto”, esclareceu o diretor administrativo.

Informatização

O diretor administrativo do porto ressaltou que este é um projeto piloto de informatização dos serviços de vendas de passagens por via fluvial. “Nosso planejamento é que daqui a dois meses possamos ter outros pontos de venda e, futuramente, a opção de de comercializarmos os bilhetes pelo site e em totens no próprio porto (máquina de autosserviço)”, revelou.Destinos

O Porto de Manaus é o ponto de partida e de chegada de navios de passageiros de mais de 30 destinos, a exemplo dos municípios amazonenses de Amaturá, Barreirinha, Benjamin Constant, Boa Vista do Ramos, Coari, Codajás, Fonte Boa, Itacoatiara, Jutaí, Maués, Santo Antônio do Içá, São Paulo de Olivença, Tabatinga, Tefé e Tonantins. No Pará, os principais destinos de viagem de barco recreio são Almeirim, Belém, Breves, Garupa, Juruti, Monte Alegre, Óbidos e Santarém.Os rios são as principais estradas que conectam as cidades e comunidades rurais da região por meio da hidrovia do Amazonas (com 1.646 km de extensão) que corta os estados do Amazonas e do Pará.

