Incêndio em vegetação no bairro Flores assusta moradores

Manaus - Por conta do verão amazônico é cada vez mais comum as notícias de incêndio. Na tarde desta quarta-feira (26) o sinistro aconteceu em uma área de vegetação próximo a uma unidade de Ensino Superior de Manaus. Após muita fumaça pelos arredores, os moradores da proximidade acionaram o Corpo de Bombeiros. O caso ocorreu na rua Pedro Dias Leme, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital.

O lugar é frequentado por usuários de entorpecentes e segundo informações de populares o que deu início as chamas foi uma ponta de cigarro. Além disso, na região é possível ver uma lixeira viciada no meio a mata. O fogo foi controlado. E de acordo com a equipe de Bombeiros, não houve vítimas.

Crime ambiental

Realizar queimadas sem autorização dos órgãos responsáveis é considerado crime ambiental pela Lei 9.605/98, com pena de um a quatro anos de reclusão por incêndio criminoso. Os produtores rurais devem estar documentados, bem como licenciados nos setores públicos ambientais competentes da cidade em que vive.

Denúncias

Para denunciar crimes de origem ambiental como desmatamento, queimadas, poluição ou criação de animais silvestres, entre outros, o contato é com a Delegacia Especializada em Crimes contra o Meio Ambiente (Dema) pelos números (92) 2123-6715, (92) 2123-6729 e (92) 2123-6739, das 8h às 17h, ou pelo (92) 98455-7379 (WhatsApp). Se preferir, pode enviar um e-mail para o endereço [email protected] . As denúncias podem ser realizadas de maneira anônima.

