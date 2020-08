Manaus Tech Hub abre inscrições para mentores

A iniciativa busca contribuir para a inovação da região | Foto: Divulgação/Manaus Tech Hub

Manaus - Profissionais, acadêmicos, empreendedores e empresários experientes interessados em serem voluntários como mentores, já podem se inscrever para a “Rede de Mentores” do Manaus Tech Hub. O objetivo do espaço de inovação aberta, criado e mantido pelo Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, é ampliar parcerias e fortalecer os programas de aceleração e de residência voltados para startups, entre outros projetos.

Os interessados devem se inscrever através do formulário disponibilizado no site http://manaustechhub.com/mentores . O chamamento é permanente e busca perfis de áreas diversas para orientar e aconselhar empreendedores no desenvolvimento de suas ideias e negócios inovadores.

Neste sentido, o Manaus Tech Hub desenvolve diversos projetos voltados para a inovação e empreendedorismo. Atualmente, o programa de aceleração “Green Up Accelerator” faz o acompanhamento especializado com cinco startups de Manaus em um sistema de ciclos, com duração média de 12 meses.

“A ideia é que os selecionados façam parte dessa rede, contribuindo não apenas com a aceleradora, mas com o desenvolvimento da comunidade tecnológica da região, fornecendo insights e compartilhando experiências e conhecimentos”, destaca o especialista em inovação do MTH, Daniel Goettenauer.

Sobre o Manaus Tech Hub

O Manaus Tech Hub é um espaço que visa promover o desenvolvimento e o crescimento de startups, com inovação aberta e oportunidades em novos projetos, conectando empresas do polo industrial, governo e empreendedores. Trata-se de uma iniciativa do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia para contribuir com o ecossistema de inovação da região.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Decreto sobre conduta de servidores na eleição é assinado por Wilson

PT e Psol reafirmam aliança, mas vice da chapa ainda é outra história

Pai deve pedir guarda de menina filmada dançando em carro, diz polícia