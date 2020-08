Motorista perde direção e caminhão fica atravessado na Efigênio Sales

Manaus - Outro acidente envolvendo veículos de grande porte aconteceu na capital amazonense nesta quarta-feira (26). Um caminhão baú por pouco não tombou na avenida Efigênio Sales, zona Centro-Sul, por volta das 16h. O automóvel perdeu a força e o peso da carga fez o veículo desequilibrar na pista.

O caminhão estava repleto de talcos e, na hora da remoção, o baú rompeu. Parte da mercadoria acabou caindo na avenida. Segundo a assessoria do Instituto de Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), os veículos de carga pesada estão sendo desviados para a avenida das Torres. A alça de acesso da alameda Cosme Ferreira para Efigênio está fechada neste momento e agentes de trânsito auxiliam no tráfego.

Acidente na Zona Centro-Oeste

Um motorista que conduzia um caminhão pelo bairro da Paz, Zona Centro-Oeste, entrou em desespero ao perceber uma falha no freio do veículo.

Para evitar maiores danos, ele jogou o caminhão para a lateral da pista, onde atingiu uma carreta que trafegava pela mesma via. No total, quatro automóveis foram atingidos no acidente.

Leia Mais:

Após falha no freio, caminhão bate em outros carros no bairro da Paz

Delegacia da mulher já registra quase 12 mil casos de violência no AM