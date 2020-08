'Balcão do Consumidor' acontece nesta sexta (28) no Campos Sales

Balcão do Consumidor será realizado nesta sexta-feira (28) | Foto: Divulgação

Manaus - Para garantir uma solução imediata e de maior eficácia às demandas dos consumidores, representantes das concessionárias de energia elétrica e água irão participar da 4ª edição do Balcão do Consumidor. O evento acontece nesta sexta-feira (28), das 8h às 13h, na Rua Praia de Boa Viagem, bairro Campos Sales, Zona Oeste da capital.

Em um posto Amazonas Energia, será realizado atendimento presencial. Já a Águas de Manaus disponibilizará uma linha direta para atender as demandas. Também estarão presentes na ação representantes da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman).

"Será uma excelente oportunidade para os cidadãos solucionarem problemas e questões consumeristas. E a presença dos representantes das concessionárias vai proporcionar maior resolutividade e satisfação ao consumidor", ressaltou o deputado estadual João Luiz (Republicanos), presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (CDC/Aleam).

Uma equipe da CDC/Aleam, formada por advogados e conciliadores, estará disponível para prestar serviço de orientação jurídica e realizar abertura de reclamações relacionadas a consumo. E para obter atendimento, o consumidor deverá ter em mãos carteira de identidade, CPF e comprovante de residência.

Para a segurança do público, a CDC/Aleam seguirá recomendações de higiene, como a exigência obrigatória do uso de máscaras, distanciamento entre os participantes e disponibilização de totem com álcool em gel à população.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Polícia deflagra operação ‘Fraude no Comércio’ em lojas do Centro

Preço da cesta básica em Manaus varia até 27,6% nos supermercados