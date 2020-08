Casa Vhida promove café da manhã para arrecadar fundos, em Manaus

"Café com Sorriso" acontece no dia 13 de setembro | Foto: EM TEMPO

Manaus - A Associação de Apoio à Criança com HIV (Casa Vhida), fará mais uma edição do "Café com Sorriso" no dia 13 de setembro. O evento é aberto ao público e ocorrerá das 7h30 às 11h, na sede da entidade, localizada na Rua Pedro Álvares Cabral, bairro Dom Pedro, Zona Centro-Oeste da capital.

O café da manhã poderá ser consumido no local ou retirado via drive-thru e serão duas opções de combo: uma no valor de R$15 e outra de R$25, com itens tradicionais de café da manhã como bolo, tapioca, sanduíche, frutas e muito mais. Os tíquetes já podem ser comprados, diretamente na sede da Casa Vhida, ou por meio do telefone da instituição: (92) 99132-3980.

Segundo a coordenadora da Casa Vhida, Hérica Amorim, a instituição está tomando o cuidado de adotar todas as medidas de segurança e higienização necessárias. "Deixaremos as mesas com a distância recomendada, nossos funcionários e voluntários estarão com equipamentos de segurança e farão a higienização do ambiente para que todos possam aproveitar com tranquilidade", comenta.

Apoio

O Café com Sorriso é um dos eventos que tem contribuído com o custeio das atividades da Casa, que se mantém por meio de doações, apoio de voluntários e empresas parceiras, que contribuem com recursos para a manutenção do atendimento.

Hoje, mais de 1600 crianças e adolescentes são beneficiados com o trabalho desenvolvido pela Casa Vhida, desde bebês expostos - que são nascidos de mães com o vírus HIV positivo -, crianças e até adolescentes que já convivem com o vírus. Todos recebem suporte psicológico e pediátrico, além de cuidados especiais prestados por uma equipe multidisciplinar.

