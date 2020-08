Prefeitura e Suframa assinam aditivo para retomar obras no Distrito

Contrato prevê a recuperação viária do Distrito Industrial 1 | Foto: Divulgação/Semcom

Manaus - Durante uma reunião virtual realizada nesta quinta-feira (28), a Prefeitura e a Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa) assinaram a repactuação do contrato que autoriza a retomada de recuperação viária no Distrito Industrial 1. Além disso, a assinatura também prevê o pagamento das medições já realizadas.

Durante a 293ª Reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS), o prefeito Arthur Neto afirmou que o repasse chega a R$ 136 milhões.

"Ficamos com o repasse de R$ 136 milhões por parte da Suframa, uma vez que R$ 14 milhões foram devolvidos lá atrás, e a prefeitura entra, agora, com a contrapartida de R$ 20 milhões para concluir todas essas ações com brevidade (...) Teremos um Distrito Industrial à altura dos investidores que nos vêm visitar", disse.

Trâmites

A obra de recuperação viária do Distrito Industrial 1, que compreende 35 vias no total, foi iniciada em 2019 e interrompida por conta de impasses burocráticos. A Suframa chegou a repassar R$ 92 milhões à Prefeitura de Manaus, referente ao contrato de R$ 136 milhões, mas as empresas licitadas para executar os serviços não quiseram receber as medições realizadas sem a confirmação técnica da Suframa.

A intenção das empresas era evitar futuros questionamentos jurídicos, até mesmo junto ao Tribunal de Contas da União (TCU), por tratar-se de recursos públicos.

Inicialmente, foram dois lotes, alcançando aproximadamente 32 quilômetros de vias do Distrito Industrial 1, para receber serviços como recapeamento asfáltico, pavimentação rígida, drenagem profunda e superficial, entre outros. Posteriormente foi incluído um terceiro lote, contemplando assim todas as vias do Distrito e a reconstrução das bolas da Suframa e da Samsung.

