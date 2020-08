53% da população do Amazonas está em Manaus, aponta IBGE

Os dados foram divulgados pelo IBGE | Foto: Lucas Silva

Manaus - A capital amazonense foi o município do estado do Amazonas que mais incorporou população em 2020. Segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), atualmente a cidade contabiliza 2.219.580 habitantes, ou seja, 53% da população de todo o estado está na capital.

Manaus é o sétimo município mais populoso do Brasil e o primeiro da Região Norte, de acordo com a estimativa de 2020. O segundo na lista do estado é Parintins, com 115.363 moradores.

Em outubro de 2019, a Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) apontou que o número de pessoas na capital era de 2.182.736, dentre as quais 51,21% são mulheres.

Os municípios mais populosos depois de Manaus e Parintins são Itacoatiara com 102.701, Manacapuru com 98.502, Coari 85.910, Tabatinga 67.182, Maués 65. 040, Tefé 59.547, Manicoré 56.583 e Humaitá, que contabiliza 56.144 habitantes.

Menor população

De acordo com o IBGE, Japurá, Itamarati e Silves são os três municípios com menor população no Estado. Seguidos de Itapiranga, Amaturá, Caapiranga e Uarini. Em 2020, Japurá atingiu sua menor população, como consequência da taxa de crescimento negativa aplicada a cada ano em sua população.

Os municípios que mais cresceram na comparação 2020 com 2019, foram Manaquiri (2,94%), Santa Isabel do Rio Negro (2,82%) e Juruá (2,68%). Já os que mais caíram foram: Japurá (-18,29%), Fonte Boa (-3,43%) e Jutaí (-3,01%).

Cerca de 53% da população do AM está em Manaus | Foto: Lucas Silva

Causas

Várias possibilidades estão relacionadas ao crescimento da população em Manaus, inclusive a grande circulação de imigrantes. Ainda de acordo com o IBGE, cerca de 40 mil pessoas nascem por ano na capital.

Outro ponto a ser destacado é o aumento da área urbana, apresentada também pelo IBGE em 66,70%. Ou seja, mais da metade das terras consideradas como área urbana possuem alta densidade de edificações.

Esse estudo traz ainda a classificação de setores censitários em urbano ou rural, com informações geo espacializadas, que podem ajudar as autoridades no Planejamento Territorial para o município.

Mais gentes nas ruas

O manauara já sente que a cidade está expandindo e cada vez mais aumenta o número populacional. Em 2019, já era apontado o aumento do número de veículos na capital. A estimativa até agosto é que o número pulasse de 96 mil para um milhão.

A cidade que cresce geograficamente tem números equiparados ao permanecer no posto da sétima capital mais populosa do Brasil.

Leia mais:

Vídeo: Manaus cresce e é a sétima cidade mais populosa do Brasil em 2019

Manaus tem mais de 66% de área construída, aponta IBGE