Novo Remanso sofre sem os serviços de telefonia e internet

Novo Remanso – A comunidade do município de Itacoatiara no Distrito de Novo Remanso cobra melhorias no serviço de telefonia móvel. Os moradores do bairro que fica a 176 quilômetros de Manaus, sofrem com o serviço oferecido pela companhia de telefonia móvel Vivo. Insatisfeitos com as dificuldades causadas por falta de comunicação, os itacoatiarenses procuraram o EM TEMPO para fazer a denúncia.

Dora Sampaio é comerciante no distrito e relatou já ter perdido as contas da quantidade de vezes que perdeu venda por conta da operadora. Em relato, ela contou que precisa realizar os pedidos de novas mercadorias via telefone e que nem sempre consegue vir comprar em Manaus. Quando o sinal falha, a empreendedora fica sem saber o que fazer.

“Em pleno 2020 ainda termos problemas como este é inaceitável. Eu não consigo falar com meus fornecedores e nem com meus clientes. Antes era só a internet era assim, agora a rede de ligação também não funciona. Eu me sinto prejudicada e lesada porque pago R$ 59,90 todos mês, e se atrasar um dia quando volta o sinal na cidade a primeira mensagem que chega é da operadora cobrando”, declarou a comerciante.

Para a funcionária de uma fábrica de polpas Lene Farias, o sentimento é de abandono. Ela trabalha há pouco mais de um ano na região e destacou que o serviço era bom, mas há seis meses a rede tem falhado. Lene vive com o marido na região, porém outros membros da família moram em Manaus. Antes a tecnologia ajudava a matar a saudade, atualmente a situação preocupa os familiares.

“Minhas filhas cobram minhas ligações. Elas tentam falar comigo, mas meu telefone vai direto para caixa postal e elas ficam preocupadas porque tenho hipertensão e me curei há pouco da Covid. Antes conseguia acompanhar por vídeo e por fotos o crescimento da minha neta, agora preciso contar com a sorte. Eu peço que os órgãos responsáveis olhem por nós, nós pagamos nossas contas”, contou Lene.

Posicionamento da operadora

Em nota, a Vivo informou que não identificou interrupção dos serviços da operadora em Novo Remanso e ressaltou que ainda no próximo trimestre, obras serão feitas para ampliação da rota de transmissão que atende a localidade de Novo Remanso, em Itacoatiara (AM), aumentando a capacidade das redes 3G e 4G já existentes no local.

