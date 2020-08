Atenção: trecho da Max Teixeira será interrompido nesta quinta (27)

Durante a obra, o trânsito irá fluir somente no acesso local | Foto: Marinho Ramos / Semcom

Manaus - O tráfego de veículos será interrompido nesta quinta-feira ( 27), das 20h às 23h, na avenida Max Teixeira, no sentido bairro/Centro, no trecho entre as avenidas Atroaris e Francisco Queiroz, próximo ao acesso para conjunto Manoa, Zona Norte.

A interrupção no trânsito será necessária para a realização dos serviços de colocação da torre da linha de transmissão na área do complexo viário Professora Isabel Victoria em construção pela Prefeitura de Manaus.

“Nosso efetivo contará com 16 agentes de trânsito, que estarão no local para orientar os condutores e garantir maior fluidez ao trânsito. Essas interdições também serão estendidas para o sábado e domingo, com o nosso efetivo pronto para direcionar uma trafegabilidade segura”, explicou Eduardo Rodrigues, chefe de fiscalização do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), da zona Norte.

Durante a obra, o trânsito irá fluir somente no acesso local (via lateral à pista principal) no trecho entre a Noel Nutels até o retorno da Rondobrás, na avenida Max Teixeira. Nesse trecho, o trânsito será realizado em contrafluxo. As linhas de transporte coletivo, que trafegam na área da obra, também serão temporariamente desviadas e seguem o itinerário recomendado aos veículos de passeio.

*Com informações da assessoria

