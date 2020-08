Elisabeth Valeiko é convidada para ser madrinha do Polo Industrial

Elisabeth Valeiko ficou feliz com a indicação e aceitou o convite | Foto: Divulgação





Com grande importância nas ações de infraestrutura e na melhoria da qualidade de vida da população, o trabalho da Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo da Prefeitura de Manaus foi reconhecido nesta quinta-feira (27), pelo superintendente Suframa, general Algacir Polsin, que convidou a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, que preside a comissão, para ser madrinha do Polo Industrial de Manaus (PIM).

Segundo Polsin, a ideia se deu por conta da retomada da obra de recuperação das vias do Distrito Industrial 1, anunciada pelo prefeito Arthur Virgílio Neto durante a 293ª Reunião do Conselho de Administração da Suframa (CAS). Além de asfaltamento, drenagens profunda e superficial, os serviços contarão com as ações de paisagismo da prefeitura, embelezando ainda mais a área do polo industrial.

“Não tenho dúvida de que com esse trabalho o polo industrial irá recuperar seu aspecto de cartão-postal. Queremos, de fato, marcar um novo momento para a Zona Franca de Manaus e a parceria de todos os entes - poder público, indústrias e a sociedade – é muito importante. Vamos realmente deixar o Distrito Industrial da maneira como ele tem que ser, como a Amazônia e o país merecem”, enfatizou o superintendente Algacir, durante coletiva de imprensa realizada na sede da Suframa.

Elisabeth Valeiko, que é arquiteta e urbanista, falou ao telefone com o superintendente e aceitou o convite. “Ninguém vence sozinho, porque precisamos estar juntos para fazer o melhor que Manaus merece e precisa. Vamos nos unir e pode contar comigo, general”, disse.

A Comissão Especial de Paisagismo e Urbanismo tem atuado em todas as grandes obras que a Prefeitura de Manaus executa na cidade, seja contemplando a arborização e o ajardinamento para tornar os espaços públicos mais humanizados ou em projetos de acessibilidade. Entre as intervenções mais recentes da comissão está o complexo viário Ministro Roberto Campos, nas Constantino Nery; a praça Dom Pedro II e a biblioteca municipal João Bosco Evangelista, no Centro Histórico de Manaus; o mercado municipal Senador Cunha Melo, o Centro de Controle de Zoonoses e o Centro de Cooperação da Cidade (CCC) e outras.

“Eu sempre digo e repito que a cidade é nossa e a responsabilidade de cuidar dela é de todos nós. Estamos levando as ações para vários bairros e comunidades de todas as zonas e peço o apoio da população para ajudar a manter nossa Manaus bem cuidada, mais verde e mais viva”, finalizou a primeira-dama.