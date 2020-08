Vídeo mostra briga generalizada em posto de gasolina em Manaus

| Autor: Divulgação

Manaus - Uma briga generalizada em um posto de gasolina, no bairro Lírio do Vale, na Zona Oeste de Manaus, viralizou nas redes sociais. Conforme informações, as imagens foram gravadas na noite de quinta-feira (27).

A confusão foi registrada por várias pessoas. O local estava com uma grande aglomeração, o que é não permitido pelo Mistério da Saúde (MS), devido à pandemia do novo coronavírus.

Nas imagens é possível observar que ninguém faz uso de máscara. Pelo menos três brigas foram registradas em um curto período de tempo.

Em uma delas, enquanto duas mulheres brigam, as outras pessoas incentivam ainda mais a confusão.

