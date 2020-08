Acidente entre caminhão e carro causa retenção em avenida de Manaus

Caminhão ficou parado de lado na pista | Foto: Reprodução

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo um caminhão que transportava cimento e um veículo de passeio, modelo Siena, causou retenção no trânsito na Avenida das Flores, Zona Norte da capital. O fato ocorreu no início da tarde desta sexta-feira (28).

De acordo com testemunhas, o caminhão estava trafegando sentido bairro-Centro. Em determinado momento, ele deslizou e rodou na pista. A condutora do veículo modelo Siena, que estava logo atrás, não conseguindo parar e bateu na lateral do caminhão.

Inicialmente, a condutora ficou presa no veículo, mas depois conseguiu sair. Os danos foram apenas materiais.

Devido o acidente, o fluxo de veículos na área apresentou retenção. Equipes da 15ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionadas e uma perícia deve ser realizada no local.

