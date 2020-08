Profissionais da educação terão serviços de plano de saúde no interior

O governador informou que a ampliação do atendimento está contemplada no contrato vigente | Foto: Divulgação

Manaus- A partir do dia 5 de outubro, mais de 15 mil profissionais da rede pública estadual de educação, que atuam no interior do estado, terão acesso a serviços de saúde de uma rede particular. Os atendimentos serão feitos em 11 cidades-polo. O anúncio da ampliação do benefício foi feito nesta sexta-feira (28).

A medida é resultado de um requerimento apresentado em conjunto pelas deputadas Alessandra (MDB) e Therezinha Ruiz (PSDB), que solicitava alternativas para que a operadora estendesse a cobertura do atendimento clínico e especializado para o interior. Atualmente, os servidores do Estado precisam se deslocar dos municípios onde atuam até a capital para terem acesso aos serviços do plano de saúde.

O governador informou que a ampliação do atendimento está contemplada no contrato vigente com a rede particular não implica em novos gastos para o Estado.

“Essa ampliação não tem nenhum custo para o Estado. Antes os profissionais da área de educação que estavam no interior tinham que vir à capital para poder receber atendimento da Hapvida, agora vão poder receber no próprio município ou no município vizinho, onde o acesso é muito mais fácil. Hoje a gente consegue concretizar esse pedido, que vai garantir a segurança na saúde desses profissionais que tanto doam e ajudam na construção do estado”, afirmou Wilson Lima.

O atendimento será realizado em 11 cidades-polo. Cada uma englobará determinados municípios e serviços, entre eles clínica médica, pediatria, ginecologia, obstetrícia, laboratório e raio-X.

