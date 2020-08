Quer beber sem tirar a máscara? inovação americana já existe em Manaus

Foto da máscara Redee | Foto: Divulgação





Manaus – Uma máscara, que permite o consumo de líquidos sem a necessidade de retirá-la do rosto, está sendo comercializada nos Estados Unidos. A máscara tem uma aba na parte inferior, permitindo a entrada de um canudo, sem se contaminar com a parte externa. A ideia veio da empresa americana Redee Patch e está sendo vendida na internet no valor de US$ 24,99. Na conversão para a nossa moeda nacional, a máscara tem o preço em torno de R$ 136.

A máscara Redee, como é chamada, foi desenvolvida para atender trabalhadores que entram em contato com várias pessoas como garçonetes, comissários de bordo, comerciantes, entre outros. Dessa forma, podem tomar água ou sucos sem a necessidade de correr riscos.

Em Manaus

Sobre a novidade, a artesã Edilene Vieira, que também fabrica máscaras para a comercialização em Manaus, achou a descoberta inovadora. “Achei interessante porque algumas pessoas ainda se sentem bem inseguras ao ficar sem máscara. Acredito que tenha público para esse modelo específico. Pelo que eu vi, não há gasto a mais de material apenas uma adaptação, eu cobraria R$ 8,00 para vender”, relata.

Ainda sobre o valor de venda, Edilene faz uma crítica. “Acho absurdo vender uma máscara nesse preço. Vejo muita gente se beneficiando monetariamente com a pandemia”, lamenta. A artesã tem um Instagram , onde divulga o seu trabalho.

Já para técnica em Nutrição Maria Zuladia Marcolino, essa novidade não seria interessante. “Eu troco a minha máscara a cada duas horas. Por isso, não vale a pena adquirir”, avalia.

