Vira-lata viraliza na internet após ser contratado por loja em Manaus

| Foto: Divulgação

Manaus- Devidamente contratado, o cachorro morador de rua que atende pelo nome de “Preguiça “, foi contratado pela Loja de departamento C&A. O anúncio foi feito por um dos funcionários do grupo e viralizou na internet. Com direito a crachá, o cão atua na área de prevenção da loja, junto a equipe de segurança do setor. O caso aconteceu na avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus.

Amados por funcionários e clientes, o animal dócil sempre ficava em frente à loja dormindo e por isso foi batizado com esse nome em questão. Ele sempre é alimentado pelas pessoas da região, mas ele gosta mesmo é de tirar um cochilo em frente ao estabelecimento.

| Foto: Divulgação





Nas redes sociais os internautas se divertiram com a ação e comentaram muito em grupos diferentes.: “Pelo menos ele está trabalhando”, “Receber para dormir, quase um funcionário público”, “Quem ver o cachorro e tirar foto com ele, por favor, não se esqueça de dar um petisco para ele”.

