Manaus terá 100% da iluminação em LED até dezembro

Manaus - Reconhecida como a “Capital do LED”, Manaus terá até dezembro deste ano um sistema de iluminação pública moderno e sustentável em 100% das ruas e avenidas da cidade. A meta estabelecida pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, integra o Plano de Modernização e Eficiência da Iluminação Pública e está em plena execução, tendo alcançado 26 bairros mesmo durante a pandemia do novo coronavírus.

“Esse é um trabalho que iniciamos do zero e que já mudou a cara de Manaus, sobretudo nas comunidades. Temos LED em todos os bairros, nas avenidas principais, com mais visibilidade aos condutores e mais segurança para os pedestres. Agora, vamos avançar com força, quero chegar aos 100% de cobertura, quero entregar este mandato com a completa modernização da iluminação pública de Manaus”, garantiu Arthur Neto.

Atualmente, a capital amazonense possui, aproximadamente, 130 mil pontos de iluminação pública e 45% estão com LED, o que representa quase 58 mil pontos, distribuídos em mais de 60 localidades.

Engenheiros da Agência Reguladora dos Serviços Públicos Delegados do Município de Manaus (Ageman) acompanham a instalação das novas luminárias pela empresa FM, terceirizada da ManausLuz, como parte do novo contrato de concessão.

“Verificamos o trabalho realizado pela concessionária, para garantir a qualidade no serviço prestado. Muito em breve, também será disponibilizado um Centro de Controle Operacional, proporcionando o controle remoto em tempo real, bem como a garantia da eficiência energética, a partir da adoção de medidas sustentáveis”, afirmou o diretor-presidente da Ageman, Fábio Alho..

Nesta semana, os trabalhos de substituição das luminárias foram concentrados no bairro Campos Sales, na zona Oeste, e em Flores, na zona Centro-Sul. A iniciativa tem proporcionado melhor luminosidade nas áreas beneficiadas, a exemplo do Jardim Imperial, no bairro Flores, onde foram substituídas mais de 50 luminárias de vapor metálico por LED.

Durante a chegada da equipe, os moradores da localidade fazem questão de acompanhar a realização dos serviços. “Melhorou muito para a gente, e nossos filhos brincam na rua até tarde. Agora, a rua ficou até mais bonita”, elogiou Mara Mariana Rocha, que mora há 22 anos no conjunto.

