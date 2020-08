Motorista perde o controle e ônibus veículo invade casa na Zona Norte

O acidente envolveu um ônibus da linha 055 | Foto: Divulgação

Manaus - Um motorista do transporte coletivo urbano da linha 055 perdeu o controle do veículo e invadiu uma casa na avenida Bom Pastor, da comunidade Jesus Me Deu, na Zona Leste de Manaus. O incidente aconteceu nesta sexta-feira (28).

De acordo com testemunhas, o motorista do ônibus trafegava em alta velocidade quando perdeu o controle ao descer uma ladeira. O ônibus deslizou e invadiu a casa.

Apesar do impacto, não houve feridos, apenas danos materiais. A perícia da empresa de transportes deve apontar as causas do acidente. Motoristas que passavam pelo local filmaram o acidente.

Veja o vídeo do local: