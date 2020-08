Vídeo:Assaltante do bairro Santa Luzia é castigado e apanha de facção

Ohomem foi castigado por ter praticado um assalto no bairro Santa Luzia | Foto: Reprodução

Manaus- Existe um vídeo circulando nos grupos de WhatsApp de um dos homens envolvidos no assalto esta semana em um mercadinho no bairro Santa Luzia, na zona Sul de Manaus. As cenas mostram o momento em que o ladrão apanha na mão com um pedaço de madeira por três homens. Cada um, dá pauladas na mão do castigado. A informação extraoficial, é que esse grupo que estaria aplicando o “corretivo” seria de uma facção criminosa.

Não é possível afirmar o dia, nem lugar onde esse vídeo foi gravado. Mas as informações são que este homem é responsável pelo assalto que aconteceu na terça-feira (25) à um mercadinho da Zona Sul. Ele e o comparsa teriam entrado armados, rendido funcionários e ameaçado clientes do estabelecimento. Mesmo sendo gravados, a dupla não se intimidou e levou R$ 500 da renda do caixa, o celular de um cliente e fugiu em um veículo modelo Gol.

Apelo do proprietário

O comerciante (que preferiu não se identificar) essa semana afirmou que já foi alvo de criminosos mais de 10 vezes no bairro e fez um apelo por mais segurança. “Pedimos mais policiamento nessa área do Santa Luzia. Peço que a sociedade ajude a encontrar esses assaltantes para que eles não façam mais nenhuma vítima”, declarou o empresário.

Assista o vídeo, mas atenção, cenas fortes:

