Carro caí em igarapé e destrói ponte no bairro São José em Manaus

O motorista do veículo não foi localizado | Foto: Divulgação

Manaus- Moradores do bairro São José levaram um susto na madrugada deste domingo (30), quando um carro em alta velocidade caiu dentro de um igarapé da localidade. Além do barulho, na queda, o veículo de cor prata e modelo Celta, atingiu uma ponte de madeira utilizada pelos pedestres da região. O caso aconteceu na rua Rio Amadora, zona Leste de Manaus.

Segundo informações não oficiais, o motorista do carro bateu em um taxi e fugiu. Mas, o taxista foi atrás do prejuízo e durante a perseguição, o condutor do Celta perdeu o controle do volante e acabou caindo no igarapé. O veículo está caracterizado com adesivos de uma empresa que fornece serviço de internet para os moradores do bairro Zumbi.

O ponte acabou sendo destruída com a força da colisão | Foto: Divulgação

Policiais da 9º Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência nesta madrugada. De acordo com os militares, no local do acidente, não havia vítimas e o condutor não estava presente. Ainda segundo a polícia, em circunstâncias como esta, cabe ao proprietário do veículo fazer a retirada do automóvel do local.

Leia Mais:

Vídeo:Assaltante do bairro Santa Luzia é castigado e apanha de facção

Vídeo: Vereador de Tapauá no AM leva "voadora" após ser cobrado