Vídeo: Cavalo é abandonado doente em estrada no Amazonas

Manaus - Um vídeo emm que aparece um cavalo abandonado no ramal do Brasileirinho, na zona rural de Manaus, viralizou em redes sociais e causou tristeza, conforme desabafo de vários internautas, neste domingo (30). Nas cenas, é possível observar que o animal está sem forças e com o corpo cheio de feridas, e em uma delas, larvas e insetos tomavam conta.

O homem que realizou o flagrante acredita que o cavalo foi abandonado para morrer. O equino de cor canela, estava visivelmente desnutrido e doente. Após o flagra ser publicado nas redes sociais, a situação do cavalo comoveu os internautas.

Entre os comentários estavam as seguintes declarações: “ Fala sério, o ser humano está acabando com a natureza”, “Quanta crueldade”, “Com certeza tem dono e abandonou”.

Autoridades responsáveis

O EM TEMPO entrevistou o Tenente Herinque Souza, plantonista do Comando e Batalhão de Policiamento Ambiental. Segundo ele, a equipe esteve no local assim que foi acionada.

“Tivemos acesso ao vídeo divulgado na internet e fomos ao endereço informado. Quando a equipe chegou no local não encontramos o animal. Acreditamos que o dono tenha ficado com receio após o vídeo viralizar e foi buscar o bicho. É importante que a população não deixe esse tipo de crime passar e continue fazendo as denúncias”, afirmou o Tenente.

O número de denúncia para crimes contra o meio ambiente da Polícia Ambiental é o (92) 98842-1553.

