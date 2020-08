Cursos profissionalizantes em unidades do Prosamim são retomados

Cursos em três áreas são oferecidos | Foto: Divulgação/UGPE

Manaus - Os cursos profissionalizantes oferecidos em dois residenciais do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim) serão retomados nesta segunda-feira (31). As aulas estavam paralisadas em virtude da pandemia e das medidas de combate à disseminação do Covid-19.



No Parque Residencial Liberdade, situado no bairro Morro da Liberdade - Zona Sul da capital -, serão iniciadas turmas nos cursos de Operador de Logística e Inspetor de Controle de Qualidade. O primeiro possui carga horária de 160 horas e será ministrado no turno vespertino. O outro curso possui 120 horas de carga horária e setá lecionado no período noturno.

Já no Parque Residencial Mestre Chico II, no bairro Cachoeirinha - também na Zona Sul -, será iniciada turma no curso de Assistente Administrativo, com carga horária de 120 horas e ministrado também no turno noturno.

As turmas dos cursos de capacitação estão ocorrendo com 50% da capacidade das salas de aula, respeitando todos os protocolos de prevenção a Covid-19.

Os cursos providos para os moradores do Prosamim são frutos da parceria da Unidade Gestora de Projetos Especiais (UGPE) com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que disponibiliza os professores para atuar na capacitação e profissionalização dos beneficiários do programa.

Anualmente, mais de 700 moradores dos residenciais e das proximidades são capacitados.

