É artesão e precisa tirar a Carteira Nacional? Cadastros retomam no AM

Vai retomar o cadastramento e renovaçõe da Carteira Nacional do Artesão nos municípios do Amazonas | Foto: Gustavo Leite

Manaus- O cadastramento e renovações da Carteira Nacional do Artesão serão retomados nos municípios do Amazonas. O atendimento ocorrerá em 20 municípios do interior.

Seis municípios já receberam visitas: Careiro da Várzea, Careiro Castanho, Iranduba, Manacapuru, Rio Preto da Eva e Novo Airão. Já os municípios de Itacoatiara, Presidente Figueiredo, Maraã, Parintins, Nhamundá, Maués, Borba, Tefé, Tabatinga, Benjamin Constant, Atalaia do Norte, Barcelos, Autazes e São Gabriel da Cachoeira receberão atendimento até dezembro.

Segundo a gestora do Artesanato Amazonense, Claudia Monteiro, ainda é considerado alto o número de artesãos que não possuem a carteira ou que estão com o documento vencido, o que dificulta o acesso a emissão da Nota Fiscal, prejudicando a venda de produtos de forma legal.

A participação em feiras de artesanato nacionais e internacionais; oficinas e cursos de artesanato ofertados pelo Programa do Artesanato Brasileiro (PAB); a isenção de 100% da cobrança de ICMS de produtos artesanais comercializados; e a emissão de Nota Fiscal Avulsa Eletrônica (NFA) são benefícios obtidos por meio da Carteira Nacional do Artesão.

Para os artesãos que têm acesso à internet e desejam fazer a carteira, o cadastro pode ser realizado por meio do Portal do Artesanato Brasileiro ( www.artesanatobrasileiro.gov.br ).

