UEA abre 15 vagas para Mestrado Acadêmico em Educação

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) publica o edital do Curso de Mestrado Acadêmico em Educação | Foto: Reprodução

Manaus- A Universidade do Estado do Amazonas (UEA), publicou o edital do curso de Mestrado Acadêmico em Educação. São oferecidas 15 vagas para licenciados ou bacharéis com diploma de graduação devidamente reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC). As vagas são para duas linhas de pesquisa: ‘Educação, Formação de Professores e Práticas Educativas’ e ‘Educação, Saberes e Culturas’.

Inscrições

As inscrições serão realizadas de 1º a 30 de setembro, exclusivamente no endereço eletrônico disponível nos links abaixo. No ato da inscrição, os candidatos devem anexar, em formato PDF, os documentos pedidos no item 4.2 do Edital.

Processo de seleção

Conforme definido no edital, o processo de seleção terá quatro etapas de caráter eliminatório, sendo elas: 1. Homologação das inscrições; 2. Avaliação do projeto de pesquisa; 3. Prova oral sobre o projeto de pesquisa e entrevista do candidato; e 4. Análise e pontuação do Curriculum Lattes.

Mais informações podem ser obtidas no Edital ou com a Secretaria do Programa de Pós-Graduação por meio do número: 3878-7721.

Edital:



http://data.uea.edu.br/ssgp/noticia/1/65447-2.pdf

Página da seleção:

http://selecao1.uea.edu.br/?dest=info&selecao=3044

Inscrições: