Cavalo abandonado é resgatado por fazendeiro em Manaus

Manaus - Um cavalo abandonado foi resgatado por um morador do quilômetro 10 no ramal do Brasileirinho, Zona Leste de Manaus. Depois de assistir ao vídeo que flagrava o sofrimento do animal, o homem identificado como Wagner, decidiu ajudar e cuidar do animal. Além de buscar o equino, este homem lavou as feridas, limpou o animal por completo, inclusive as feridas que já estavam com larvas e insetos.

Na nova casa, o cavalo foi alimentado, medicado, banhado e recebeu muito carinho e passa bem. A equipe de reportagem não conseguiu conversar com Wagner, no entanto o ativista animal Amauri Gomes esteve no local e contou ao EM TEMPO um pouco das condições pelas quais esse animal se encontrava.

“Conseguimos chegar até o animal à noite por volta de 19 horas e ainda tinha algumas larvas na região da lesão mesmo após o banho que deram nele. Fizemos uma lavagem e aplicação de um spray para ajudar a conter a infecção e matar todos aqueles vermes. Porém o mesmo precisa de cuidados específicos e de profissionais especializados na área. Acredito que ele tenha sido castrado de forma irregular e aquilo acabou causando um ferimento gerador de uma grande miíase (doença produzida pela infestação de larvas de moscas em pele ou outros tecidos de animais)”, contou o ativista.

Relembre o caso

Um vídeo viralizou na internet neste domingo (30), após um cavalo ter sido supostamente abandonado para morrer no ramal do Brasileirinho. Após denúncias, o Batalhão da Ambiental foi acionado junto de outros protetores de animais, porém quando chegaram ao local não encontraram o mamífero. Nas cenas, eram possível observar que o animal estava sem forças e com o corpo cheiro de feridas e em uma delas estava cheia de larvas e moscas.

