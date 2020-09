Acidente deixa trânsito com retenção na avenida Max Teixeira

Manaus - Um acidente de trânsito deixou a avenida Max Teixeira, na Zona Norte, com retenção. O fato aconteceu na tarde desta segunda-feira (31), por volta das 16h30, e envolveu um ônibus do transporte coletivo urbano e dois carros de passeio.

De acordo com o motorista da linha 014, devido a chuva que ocorreu durante a tarde, no momento em que ele acelerou, o ônibus teria deslizado na via e o obrigou a mudar de faixa rapidamente. Nesse momento, o motorista do carro modelo Chevrolet Celta, de cor verde, não conseguiu parar e colidiu com a traseira do coletivo.

Logo em seguida, um veículo modelo Chevrolet Saveiro, de cor vermelha, que trafegava atrás do Celta, também se envolveu no acidente.

Não houve vítimas, apenas danos materiais. Os policiais da 12ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) foram acionados para atender a ocorrência. A perícia da empresa do ônibus coletivo foi acionada para apurar as causas do acidente.

Os passageiros do ônibus coletivo foram realocados em outro ônibus da empresa.