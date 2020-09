Botafogo dispensa três jogadores

O Clube recebeu uma solicitação pessoal do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que deseja se transferir para outro clube do futebol brasileiro, e acertou o término do vínculo profissional | Foto: Botafogo F. R

O Botafogo dispensou três jogadores do time profissional nesta segunda-feira (31). Por nota oficial, o Alvinegro carioca comunicou a decisão: “Através do Comitê Executivo de Futebol, comunica que os atletas Cícero, Ruan Renato e Danilo Barcelos não farão mais parte do elenco (....). O Clube recebeu uma solicitação pessoal do lateral-esquerdo Danilo Barcelos, que deseja se transferir para outro clube do futebol brasileiro, e acertou o término do seu vínculo profissional”.

Algumas horas depois, o Fluminense confirmou, em postagem nas redes sociais, a contratação de Danilo, que também já atuou pelo Vasco no Rio de Janeiro. A nota oficial botafoguense termina agradecendo aos atletas pelo profissionalismo, dedicação e seriedade, além de desejar sucesso nos futuros desafios.

Aos 36 anos, Cícero ainda não foi anunciado por nenhum clube. A saída do Glorioso deve-se ao salário do meia-atacante, considerado alto pelos executivos alvinegros. Já Ruan Renato, com 26, só atuou em quatro partidas vestindo a camisa do Botafogo.