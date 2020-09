Em Manaus, 8 pessoas ficam feridas após colisão entre carros

Com o impacto da colisão, ambos os carros tiveram perda total | Foto: Em Tempo

Manaus - Uma colisão frontal entre dois veículos deixou, pelo menos, oito pessoas feridas na noite desta segunda-feira (31). O acidente grave aconteceu na avenida das Flores, bairro Lago Azul, Zona Norte de Manaus.

Conforme a Polícia Militar, o condutor do Ônix invadiu a contramão da via e acabou atingido o carro modelo Up, que pertence a um motorista de aplicativo.

Ainda conforme a PM, momentos antes do acidente, o motorista e os passageiros do Ônix estavam se divertindo em um balneário da região. Latinhas de cervejas foram encontradas dentro do veículo.

Com o impacto da colisão, ambos os carros tiveram perda total. Algumas vítimas ainda ficaram retidas nas ferragens dos carros. Ao menos seis ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram mobilizadas para atender a ocorrência.

Após o acidente, o condutor do Ônix fugiu do local. Policiais da 26ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) fazem buscas pelo suspeito, mas até a publicação desta matéria ele não havia sido localizado.

As vítimas foram encaminhadas para hospitais da capital. Não há informações sobre o estado de saúde delas.

