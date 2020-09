Ganhadores da IX Jornada Científica da FCecon recebem premiações

Cerimônia de entrega das premiações será realizada na FCecon | Foto: Suyanne Lima

Manaus - Premiações e certificados de Menção Honrosa serão entregues na próxima quinta-feira (3) aos dez primeiros colocados da IX Jornada Científica do Programa de Apoio à Iniciação Científica 2019/2020 (Paic), da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon). A cerimônia será realizada às 11h, no auditório Dr. João Baldino, situado na sede da instituição.

Ao todo, 44 alunos de instituições públicas e privadas de ensino superior participaram na disputa. Eles trabalharam temas estratégicos para a unidade hospitalar, como prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer.

Foram feitas defesas orais - que ocorreram de modo presencial e por videoconferência - de conclusão dos projetos. Segundo a diretora de Ensino e Pesquisa da FCecon, Kátia Luz Torres, os dez primeiros colocados foram selecionados pelos membros das bancas, compostas por professores/pesquisadores mestres e doutores.

Quesitos como impacto, relevância, produção científica gerada pelo estudo e estrutura do relatório foram consideradas.

"A cada ano temos visto o crescimento da qualidade das pesquisas apresentadas e a dimensão que o programa adquiriu dentro da Fundação. Trata-se de um programa que envolve profissionais das mais diversas áreas, que dedicam tempo e conhecimento na busca de soluções para a melhoria da assistência ao paciente oncológico", disse Kátia Torres, por meio de assessoria.

