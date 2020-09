Comissão da mulher vai acompanhar caso de feminicídio no Careiro

A deputada utilizou a tribuna da Casa para falar sobre o caso | Foto: Jimmy Christian

Manaus - A merendeira Jacira Souza de Lima, de 32 anos, foi morta a facadas na madrugada desta segunda-feira (31) . Nesta terça-feira (1º), a vice-presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam) , deputada Alessandra (MDB), utilizou a tribuna da Casa para falar sobre o caso e afirmou que a Comissão da Mulher vai acompanhar as investigações.

O crime ocorreu no município de Careiro Castanho, a 87 quilômetros de Manaus, e o marido, que até o momento permanece foragido, é o principal suspeito. Jacira foi assassinada no último dia da campanha Agosto Lilás, que tem como objetivo combater a violência contra a mulher. Na tribuna, a parlamentar lamentou o número de feminicídios que ocorrem no estado.

“Quase todo mês, subo à tribuna para relatar casos de agressão e feminicídio. Ontem, uma mulher jovem foi morta com mais de 30 facadas pelo próprio companheiro. Ela era vítima de agressão e não denunciava por medo de ser morta. Muitas mulheres não denunciam a violência pelo mesmo motivo. Antes da agressão física, muitas vivenciam a violência psicológica, que oprime e destrói a autoestima, fazendo com que se sintam dependentes dos companheiros”, disse.

Presidente da Comissão da Mulher da Aleam, a deputada afirmou que, assim como nos casos de Kimberly Mota e Lorena Baptista, ambas mortas por ex-companheiros, vai acompanhar os desdobramentos do caso para que seja feita justiça por Jacira.

