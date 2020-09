Aprendizes do Senac AM fazem rifa para promover campanha de doação

Rifa é promovida por aprendizes do Senac Amazonas | Foto: Reprodução

Manaus - Aprendizes do Senac Amazonas deram início, nesta segunda-feira (31), à venda de rifa de uma cesta de doces e salgados variados, que custa R$ 2 reais. O valor arrecadado será usado na compra de brinquedos e cestas básicas que serão doadas para crianças venezuelanas e paratletas, em Manaus.

A atividade faz parte do projeto "BluKids", cuja proposta é levar ao público infantil uma variedade de interatividades por meio do perfil @blukids2020 no Instagram. O endereço virtual é o local onde as pessoas também podem comprar as rifas e acompanhar o sorteio, marcado para o dia 21 de setembro, às 11h.

De acordo com Samara Castro, que é professora e orientadora dos aprendizes da turma de Serviços Administrativos, a criação do "BluKids" pretende abastecer as crianças com conteúdos interessantes no momento em que as atividades presenciais devem ser evitadas por conta da pandemia da Covid-19.

A programação do "BluKids" é composta por mini vídeos com dicas de games e desafios; divulgação de QR-Codes direcionando para drives com livros, gibis, filmes, pinturas, desenhos, exercícios, audiobooks, jogos 4.0, materiais didáticos, peças teatrais e apresentação musical da turma.

Todas as atividades serão realizadas de forma virtual no perfil do projeto (@blukids2020). Por meio dele também estão previstos sorteios de ingressos para o Mirage Park e vale-presente da Bemol com a intenção de ganhar mais seguidores para o perfil.

Entrega de brinquedos

A entrega de brinquedos está prevista para ocorrer no dia 9 de outubro deste ano para as crianças (e responsáveis) venezuelanas que se encontram na Rodoviária de Manaus e crianças esportistas da Associação Paradesportiva do Norte (APAN), localizada no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste da cidade.

