Vídeo: suposto assaltante é espancado por grupo na Compensa

Manaus- Um homem, que não teve a identidade revelada, foi agredido por populares no meio da Avenida Brasil, no bairro da Compensa, Zona Oeste de Manaus. O EM TEMPO recebeu o vídeo de um leitor do portal. Segundo ele, o caso aconteceu nesta terça-feira (1º).

Segundo o internauta, o trânsito foi interrompido pela correria. No flagra é possível ver um homem, com uma camisa listrada, correndo de um grupo. Porém, ele não consegue fugir e é alcançado pelo grupo furioso.

O grupo começa a dar murros e pontapés no homem, que fica caído no chão. Na narração do vídeo, a testemunha afirma que o homem é um suposto ladrão, mas essa informação não foi confirmada pela polícia. Não há informações sobre o estado de saúde do agredido.

Posicionamento da Policia

A reportagem procurou informações sobre a ocorrência com os policiais da área. Entretanto, em resposta, a 8ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) relatou que não foi acionada para o caso.

