Vídeo: ônibus desgovernado bate e quebra muro de casa em Manaus

O acidente foi na manhã desta terça-feira (1º) | Foto: Reprodução

Manaus - Um ônibus da empresa Eucatur colidiu com um muro de uma casa, localizada na rua Iraque, no bairro Grande Vitória, com Gilberto Mestrinho, na Zona Leste de Manaus, na manhã desta terça-feira (1º). O veículo bateu no muro após descer a ladeira desgovernado.

Veja o vídeo:

Veja como ficou o muro da casa | Autor: Reprodução Trânsito Manaus

Os moradores do local informaram que é comum ônibus e outros veículos menores descerem a ladeira em alta velocidade. A pista molhada ,por causa da chuva desta manhã, pode ter contribuído com o acidente.

Ninguém ficou ferido no acidente, mas o muro da casa ficou completamente destruído com a colisão .



O Portal EM TEMPO entrou em contato com a assessoria da empresa do transporte coletivo para saber quais as providências serão tomadas, mas até o fechamento da publicação desta matéria não houve resposta.

