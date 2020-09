Mototaxista morre após acidente de trânsito na Constantino Nery

Manaus - O mototaxista Silas Campos Caldas, de 46 anos, morreu após se envolver em um grave acidente de trânsito na avenida Constantino Nery, na Zona Centro-Sul de Manaus. Ele foi atingido por uma picape que capotou no local.

De acordo com Polícia Militar, o veículo estava trafegando no sentido bairro-centro, quando o condutor, Alan Alex Souza de Menezes, de 45 anos, perdeu o controle e invadiu o outro lado da via. Foi nesse momento, que o carro se chocou contra o motociclista e com o impacto acabou capotando. Agentes do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para auxiliar no fluxo da via que teve retenção.

A vítima ainda foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e foi levada ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul. Apesar de receber atendimento médico, o homem não resistiu aos ferimentos e morreu.

No necrotério da unidade hospitalar, familiares estiveram completamente abalados com a perca de Silas. A cunhada dele Leonice da Silva Freire, contou que ele estava trabalhando e possivelmente já estava voltando para a casa onde morava no bairro Alvorada, na Zona Centro-Oeste.

"Ele acordou tão bem. Nunca imaginamos que iriamos perdê-lo dessa forma. Ele deixa quatro filhos e sabe Deus o que vai ser dos filhos dele. Eles já tinham perdido a mãe há três anos durante um assalto, onde ela foi baleada e agora é o pai. Que tristeza, esse homem que conduzia o carro tem que pagar. Ninguém anda em alta velocidade numa via daquela. Queremos Justiça", pediu a mulher.



O corpo de Silas foi removido pela equipe do Instituto Médico Legal (IML). O caso deve ser investigado pela Polícia Civil.

